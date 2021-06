Coronavirus, aumentano i decessi: sono 56 (21 dai ricalcoli in Puglia). Diminuiscono i nuovi ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 25 giugno

Nelle ultime 24 ore sono 753 i nuovi contagi da Coronavirus individuati in Italia (ieri 927). Per un totale di casi che è arrivato a quota 4.256.451. Secondo i dati della Protezione civile e del ministero della Salute il numero di vittime è invece di 56 (ieri 28). Dei nuovi decessi, 21 arrivano dai ricalcoli della regione Puglia nel periodo tra marzo e maggio. Complessivamente sono quindi 127.418 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

La situazione negli ospedali

Sono 2.205 le persone positive al Coronavirus che si trovano ricoverati negli ospedali italiani. Di queste, 1.899 sono in reparti non critici (ieri 2.027). Mentre 306 sono in terapia intensiva (ieri 328). Nelle ultime 24 ore sono invece stati 8 gli ingressi giornalieri in rianimazione (ieri 12).

Tamponi e tasso di positività

Nell’ultima giornata sono stati analizzati 192.541 tamponi, contro i 188.191 del giorno precedente. Il tasso di positività registrato oggi in Italia è quindi dello 0.4%, ieri 0.5.

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: