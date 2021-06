I Maneskin conquistano gli Stati Uniti: la band romana è in vetta alla classifica Hard Rock di Billboard – Il video

Una settimana fa, il New York Times si domandava se i Maneskin sarebbero stati in grado di conquistare il mondo. Nel frattempo, da alcune ore, il brano I Wanna Be Your Slave della band romana è in cima alla Hot Hard Rock Songs di Billboard, a sole tre settimane dall’ingresso nella classifica. La canzone della band che con Zitti e Buoni ha vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision ha raccolto negli Usa più di 2,3 milioni di streaming. Il nuovo traguardo raggiunto dal gruppo capeggiato da Damiano David arriva dopo l’ingresso nella top 10 inglese. Secondo Global Excl. U.S, che monitora i dati sullo streaming, il brano ha raggiunto il 44% di ascolti in più rispetto a quando era entrato in classifica, anche grazie al successo che sta avendo su TikTok, dove viene scelto da milioni di utenti per i loro video.

Video: YouTube/@TV4

Leggi anche: