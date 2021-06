Maneskin ancora da record: sono nella top 10 del Regno Unito. È la prima volta per una band italiana

Dopo aver stregato il Vecchio Continente con la vittoria dell’Eurovision, e gli Stati Uniti, con l’articolo sul loro successo pubblicato dal New York Times, ora i Maneskin conquistano anche il Regno Unito. Il gruppo romano è stato inserito nella Official Singles Charts, la classifica dei 10 brani più ascoltati nel Paese. La loro I Wanna Be Your Slave ha raggiunto il 7° posto superando Lorde, Billie Eilish e i Coldplay. Nella stessa classifica sopra di loro ci sono Olivia Rodrigio e The Weeknd.

Una settimana fa il brano che ha permesso a Damiano e compagni di raggiungere questo traguardo era al 12° posto, mentre il brano Zitti e buoni, che è valso al gruppo il successo al Festival di Sanremo e all’Eurovision, si trova al numero 57. La band può vantare anche un’altra soddisfazione: l’inserimento nella classifica del pezzo Beggin’, cover dell’omonimo brano dei Four Season, già pubblicato nel loro primo Ep Chosen. Il motivo di questo ulteriore successo è legato alla frequenza con cui la canzone viene utilizzata su TikTok: 462 mila clip del social sono state create con questo sottofondo musicale.

