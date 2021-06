Coronavirus, 40 decessi (20 dai ricalcoli in Campania). Stabili gli ingressi in terapia intensiva (9) e il tasso di positività (0,4%)

I ricoveri ordinari sono invece 1.771, in calo rispetto ai 1.899 di ieri

Il bollettino del 26 giugno

Gli ultimi dati diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute registrano un aumento dei nuovi contagi da Coronavirus: +838, contro i 753 di ieri. Le vittime sono invece 40 (20 da un ricalcolo della regione Campania nel periodo tra Aprile e Giugno). Ieri i decessi erano invece stati 56, un numero che comprendeva anche le 22 vittime ricalcolate dalla Regione Puglia nel periodo tra marzo e maggio.

La situazione negli ospedali

Il numero di ricoveri complessivi negli ospedali è di 2.069. Di questi, 1.771 fanno riferimento ad aree non critiche (ieri 1.899). Mentre 298 al numero di posti letto occupati in terapia intensiva (ieri 306). Nelle ultime 24 ore sono invece entrate in rianimazione 9 persone (ieri 8).

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 224.493 tamponi. Ieri erano stati 192.541. Il tasso di positività passa rimane invariato allo 0.4%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

