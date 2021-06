Coronavirus, 14 decessi nelle ultime 24 ore. In leggero aumento il tasso di positività: 0,56% (ieri 0,37%)

Il bollettino del 27 giugno

Sono 14 i morti legati al Covid-19 comunicati oggi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Ieri, le vittime erano state 40. Il bilancio dei decessi sale così a 127.472. I nuovi casi positivi al Coronavirus sono invece 782, contro i +838 di ieri, 26 giugno. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 138.391, e il tasso di positività è allo 0,56%. Il totale delle persone attualmente positive è di 57.162, e i nuovi guariti sono 1.336 (per un totale di 4.073.43).

La situazione negli ospedali

Calano le terapie intensive (-4) e i ricoveri non gravi (-28): in tutto sono ricoverate con sintomi 1.743 persone, e 294 sono nei reparti di rianimazione (10 i nuovi ingressi, mentre ieri erano stati 9). In isolamento domiciliare ci sono invece 55.125 persone.

Tamponi e tasso di positività

Ieri, 26 giugno, i tamponi effettuati erano stati 224.493. Con i +138.391 di oggi, il totale dei test effettuati sin dall’inizio del monitoraggio sale a 51.648.557.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione

