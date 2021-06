I Maneskin a un passo dalla vetta su Spotify: ‘Beggin’ è la seconda canzone più ascoltata al mondo

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono a un passo dalla vetta mondiale della musica in streaming. Grazie ai 6,562,642 ascolti del brano Beggin’, cover del gruppo Madcon presente da settimane sulla piattaforma svedese, i Maneskin salgono al secondo posto nella “Top 200” di Spotify. La canzone risale al 2017 ed è contenuta nell’Ep d’esordio del gruppo Chosen. Davanti ai Maneskin la traccia Good 4 u di Olivia Rodrigo. Dopo l’ingresso prepotente nella classifica di Billboard negli Usa e il successo nel Regno Unito, la band vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e dell’Eurovision supera il risultato ottenuto lo scorso 26 giugno, quando aveva raggiunto il terzo posto nella classifica comparendo anche nella “Viral 50” del servizio di musica in streaming (dov’è presente tuttora al secondo posto). Le due classifiche rappresentano le preferenze di 61 paesi del mondo, il gruppo è primo in 10 Stati, tra cui la Germania, e arriva a ridosso dei 22 dischi di platino e dei 6 dischi d’oro vinti dalla band romana.

