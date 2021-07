Colapesce e Dimartino sfidano Fedez: con Ornella Vanoni per il tormentone «Toy Boy» (che esce domani) – Il video

«Si chiama Ragazzo giocattolo e te la vogliamo fare sentire». Da quella che sembrava una gag televisiva, alla fine Colapesce e Dimartino ce l’hanno fatta: hanno scritto e inciso un brano con Ornella Vanoni. Si intitola Toy Boy ed è il nuovo singolo in cui il duo siciliano si mette al servizio della regina della musica italiana. Tutto è nato da una delle cosiddette “consulenze musicali” che gli interpreti di Musica leggerissima fornivano agli ospiti canori di Propaganda Live, il programma di La7 condotto da Diego Bianchi. La canzone, scritta dai due, uscirà domani, venerdì 2 luglio, accompagnata da un videoclip diretto da Luca Guadagnino, il regista di Chiamami col tuo nome e del remake di Suspiria di Dario Argento. La canzone si preannuncia essere già un successo, vista la copertina che la rivista Rolling Stone ha dedicato ai tre, e rappresenta di fatto una sfida a Mille, di Fedez, Achillo Lauro e Orietta Berti.

Nella gag, Colapesce e Dimartino rivendicavano la voglia di essere inseriti tra i big che accompagnano Vanoni nell’ultimo album di inediti Unica, uscito lo scorso gennaio. Il disco include collaborazioni con – tra gli altri – Carmen Consoli, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Fabio Ilaqua e Renato Zero. Colapesce e Dimartino si sono classificati quarti in classifica al Festival di Sanremo, nonostante, poi, Musica Leggerissima sia diventata una vera hit, conquistando le classifiche di vendita. Dopo la partecipazione alla manifestazione sanremese, hanno pubblicato un Ep di remix della loro canzoni e continuato a collezionare collaborazioni come autori. Come nel caso de La mia felicità, il nuovo singolo di Fabio Rovazzi con Eros Ramazzotti. Dal 9 luglio saranno in giro per l’Italia col loro tour estivo.

Leggi anche: