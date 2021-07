Damiano dei Maneskin cambia look, la svolta che fa impazzire i fan con il video di I wanna be your slave

Damiano David dei Maneskin si è tagliato i capelli. Il cambio di look non è sfuggito ai fan della band romana vincitrice del Festival di Sanremo e dell’ultima edizione dell’Eurovision, che hanno potuto vedere la novità direttamente dai canali social del gruppo. Il taglio ha generato il delirio dei fan e arriva a ridosso delle riprese del nuovo videoclip di I Wanna Be Your Slave, brano che sta contribuendo a raggiungere grandi traguardi per il quartetto. Ultimo successo, solo in ordine di tempo, è il primo posto nella classifica mondiale di Spotify che i Maneskin hanno conquistato ma non un loro brano, bensì con una cover di Beggin dei Madcon. Ora con l’uscita del nuovo singolo in tutto il mondo, la band romana si prepara a scalare anche le classifiche estive. E dall’accoglienza riservata dai fan, i presupposti ci sono proprio tutti. C’è addirittura chi scrive a Damiano per il suo nuovo look con tanto di citazione: «I wanna be your slave».

