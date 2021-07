Euro 2020, l’Allianz Arena si tinge dei colori dell’Italia in omaggio alla vittoria degli azzurri contro il Belgio

Erano più di diecimila i tifosi italiani presenti ieri sera all’Allianz Arena, a Monaco, in occasione della sfida dell’Europeo contro il Belgio. E proprio per celebrare la vittoria sulla squadra di Lukaku, lo stadio della città di Monaco è stato illuminato con i colori della bandiera italiana. Un omaggio alla grande partita giocata contro i belgi che tra i tifosi italiani sui social ha subito fatto tornare in mente il mondiale del 2006 giocato proprio in Germania. Con il 2 a 1 contro i diavoli rossi, grazie alle reti di Barella e Insigne, la squadra di Mancini volerà a Wembley dove il 6 luglio giocherà la semifinale contro la Spagna.

