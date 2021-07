Francesca Pascale al Pride di Napoli, la frecciata sul Ddl Zan: «Questa non è una piazza di schizzati come dicono certi politici»

«C’è in Italia una parte politica che non riesce a vedere, che è cieca e le leggi non sono al passo con il tempo. La politica non sa ascoltare». A parlare è Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e fondatrice dell’associazione contro la violenza sulle donne e a tutela dei diritti della comunità Lgbtq+ “I Colori della Libertà”, intervenendo al Pride di Napoli. E Pascale ha colto l’occasione per rispondere alla consigliera comunale forzista di Cesano Boscone, Antonia Parisotto, che negli scorsi giorni aveva definito i Pride «una squallida manifestazione che nulla ha di culturale», nonché «un ritrovo di disadattati, soggetti schizoidi, in piena crisi dissociativa». Pascale, infatti, s’impunta: «Questa non è una piazza da schizzati come ho sentito dire da alcune persone appartenenti alle istituzioni. È una piazza colorata, bellissima, pacificista, che ha voglia di diritti, di persone che vogliono essere considerate come tutti, ma purtroppo in Italia questo non accade soprattutto per quella parte politica da cui bisogna semplicemente prendere le distanze perché è pericolosa». E infine aggiunge: «Io sono testimone della mia vita: la famiglia è quel nucleo fatto di persone che si amano che hanno rispetto reciproco, ma questi politici non lo capiscono».

Foto in copertina: Instagram / Stefano Albamonte

Leggi anche: