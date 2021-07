Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico: soffre di una stenosi diverticolare sintomatica del colon

L’operazione era programmata da tempo. Si tratta di una condizione che si verifica con l’avanzare dell’età. Tra le cause più diffuse, le diete a scarso contenuto di fibre vegetali

Sarà il professor Sergio Alfieri del policlinico Agostino Gemelli di Roma a eseguire l’intervento chirurgico su Papa Francesco. Nel pomeriggio di oggi, domenica 4 luglio, il pontefice è stato portato all’ospedale capitolino. Non si tratta di un’operazione d’urgenza, ma di un intervento programmato da tempo. Il Papa, infatti, soffrirebbe di una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Non si tratta di una vera e propria malattia, ma di una condizione che si verifica con l’avanzare dell’età quando il colon arriva a presentare varie estroflessioni della mucosa. Tra le cause più diffuse che portano alla formazione dei diverticoli ci sono le diete a scarso contenuto di fibre vegetali.

