Dopo l’esame di inglese, Chiesa spiazza tutti sulla Spagna: quiz superato a pieni voti – Il video

L’esterno della Nazionale ha sfoggiato le sue competenze di lingua e cultura spagnola in una clip rilasciata sui canali degli Azzurri

Un test sulla Spagna e la sua cultura, anche calcistica. Federico Chiesa è stato protagonista di una clip diffusa sui canali social della Nazionale italiana di calcio e il risultato è stato, ancora una volta, sorprendente per quanto riguarda le sue capacità con lingue e culture straniere. L’esterno bianconero, infatti, si è prestato a un quiz in vista della sfida di domani 6 luglio contro le Furie Rosse. E rispondendo alle domande, ha sfoggiato skill di lingua e cultura spagnola che potranno tornare utili per capire, magari, le strategie dei prossimi avversari dell’Italia. Chiesa dunque si conferma un campione anche fuori dal campo: lo sfoggio della cultura spagnola arriva dopo aver già dimostrato di padroneggiare l’inglese nell’intervista post-partita giocata da protagonista contro l’Austria.

Video: Twitter/@Vivo_Azzurro

