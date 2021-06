Euro 2020, Chiesa stupisce anche ai microfoni: l’inglese nell’intervista post partita è perfetto – Il video

L’attaccante della Juventus ha messo in mostra una pronuncia impeccabile, rispondendo alle domande di una giornalista: «Ronaldo? Il più grande dei grandi»

Federico Chiesa stupisce anche nel post partita. Dopo il successo degli Azzurri in Italia-Austria, agli ottavi di Euro 2020, dove l’attaccante esterno della Juventus è stato decisivo, entrando e segnando il gol che ha stappato la partita ai supplementari, Chiesa ha sfoggiato un inglese perfetto nel post partita rispondendo alle domande di una giornalista. L’attaccante juventino ha detto di non poter descrivere a parole le emozioni provate a fine partita per il sofferto successo degli Azzurri. Poi ha parlato di Cristiano Ronaldo (che stasera alle 21 affronterà il Belgio con il suo Portogallo), definendolo «il più grande dei grandi» e dicendo di sperare di incontrarlo ai quarti di finale.

Leggi anche: