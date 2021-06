Euro 2020, Italia-Austria: gli Azzurri a caccia dei quarti di finale. Mancini conferma Verratti a centrocampo

6′ – Azione in avanti per Immobile che arriva dentro l’area avversaria. Ma viene subito fermato dal portiere austriaco.

2′ – Subito in giallo. L’arbitro inglese Taylor estrae un cartellino per un fallo di Arnautovic.

Fischio d’inizio

Comincia a Wembley il match degli azzurri valido per gli ottavi di finale di Euro 2020.

Il pre-partita

Cresce l’attesa per il fischio d’inizio dell’ottavo di finale tra Italia e Austria. Gli Azzurri, nel tempio del calcio europeo, a Wembley, si giocano l’accesso ai quarti di Euro 2020. Per il commissario tecnico Roberto Mancini è un ritorno a Londra, 29 anni dopo l’impresa sfiorata con la Sampdoria e quella Champions League sfuggita in finale contro il Barcellona. Gli Azzurri scenderanno in campo con il solito 4-3-3. Riconfermato Marco Verratti a centrocampo dopo la sfida contro il Galles. Si siede in panchina Manuel Locatelli, pronto a subentrare a gara in corso. Questa la formazione ufficiale: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. A disposizione: Sirigu, Meret, Emerson, Bastoni, Toloi, Locatelli, Pessina, Bernardeschi, Cristante, Chiesa, Belotti, Raspadori.

