È morta Raffaella Carrà. Aveva 78 anni

È morta a 78 anni Raffaella Carrà: «Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre». Con queste l’ex compagno Sergio Iapino ha dato il triste annuncio unendosi al dolore di famiglia, amici e collaboratori più stretti. Si è spenta alle ore 16.20 di oggi 5 luglio dopo una malattia che da tempo aveva attaccato il suo corpo ma che si era preoccupata di tenere nascosta al suo pubblico. L’ultimo gesto di riguardo per chi l’ha seguita ed amata, scegliendo di tenere per sé il duro calvario che ha caratterizzato l’ultimo periodo della sua intensa vita. Nelle sue ultime disposizioni, Raffaella sembrerebbe aver chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri. La regina del varietà non lascia figli ma come lei stessa amava dire, di figli ne aveva a migliaia, come i 150mila fatti adottare a distanza grazie ad “Amore”, uno dei programmi che più le era rimasto nel cuore. Una lunghissima carriera tra televisione e musica, il caschetto biondo più amato dagli italiani ha esordito negli anni ’50 dando il via ad una straordinaria carriera di successi nazionali e internazionali. Famosissima non solo in Italia ma anche in Spagna era stata celebrata lo scorso novembre anche dal Guardian, definendola «un’icona culturale che ha rivoluzionato l’intrattenimento italiano e ha insegnato all’Europa la gioia del sesso». Raffaella aveva risposto ringraziando: «Le donne italiane hanno grande simpatia per me perché non sono una mangiauomini. Si può avere sex appeal insieme a dolcezza e ironia, non bisogna per forza essere Rita Hayworth». Canto, ballo, recitazione. Raffaella ha saputo far tutto con l’empatia e la semplicità delle dive d’altri tempi. «Non mi ispiro a nessuno», diceva nel 1974, «parlo ai bambini, ai papà che guardano lo sport, alle mogli, agli italiani che guardano la TV e hanno voglia di divertirsi». Ed è proprio l’intrattenimento a essere stato uno dei suoi più grandi talenti. Canzonissima nel 1970 la consacrò come conduttrice, Ma Che Musica Maestro come ballerina e cantante, sempre brava, sempre coraggiosa con il completo a due pezzi che per la prima volta sdoganò l’ombelico scoperto in televisione. Né il Vaticano né la dirigenza conservatrice allora riuscirono a bloccarla, neanche quando poco dopo fece ballare tutti con il suo famosissimo Tuca Tuca.

Leggi anche: