William e Harry, «Erano più rabbiosi che mai. Si sono urlati contro parole tristi e dolorose»: il retroscena sull’incontro tra i principi

Per la prima volta, dopo mesi di silenzio, il primo luglio i due principi si sono ritrovati all’inaugurazione della nuova statua della madre Lady Diana e da quel momento pare siano volati stracci. «William e Harry erano più rabbiosi che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose», questo il retroscena dei tabloid britannici. Secondo il settimanale Express, Harry avrebbe chiesto al fratello di non far partecipare Kate Middleton all’evento così da non far notare l’assenza di Meghan Markle. Insomma, avrebbe fatto «pressioni a William» affinché lasciasse a casa sua moglie. Poi, in un secondo momento, come svelato dall’esperto reale Robert Lacey, ci sarebbe stato un vero e proprio litigio: «Non appena sono entrati nel castello di Windsor, William e Harry hanno subito iniziato a litigare. Erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro parole davvero pesanti», ha detto. Dopo l’evento, il secondogenito di Carlo e Diana, non a caso, è subito tornato negli Stati Uniti.

Foto in copertina: EPA/GERRY PENNY

