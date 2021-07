«Loro con il tiki taka, noi con il tuca tuca», l’amarezza dei giornali spagnoli dopo la sconfitta contro l’Italia – Le prime pagine

Il giorno dopo Italia-Spagna, sulle prime pagine dei quotidiani iberici la ferocia della vigilia contro gli azzurri lascia spazio all’amarezza per la sconfitta contro gli azzurri nella semifinale degli Europei a Wembley. Il più esplicito e originale è indubbiamente il quotidiano sportivo As che titola “Porca miseria” nella sua edizione in edicola. Ma si supera sul proprio sito quando apre con: «Loro con il tiki taka, noi con il tuca Luca». Nel ricordo della compianta Raffaella Carrà che ha unito italiani e spagnoli ieri anche prima della partita durante il riscaldamento, As bacchetta i ragazzi di Louis Enrique esaltando la concretezza del gioco azzurro.

La prima pagina del quotidiano As dopo Italia-Spagna La prima pagina del quotidiano As dopo Italia-Spagna

La prima pagina del quotidiano El Mundo dopo Italia-Spagna La prima pagina del quotidiano El Mundo dopo Italia-Spagna La prima pagina del quotidiano El Pais dopo Italia-Spagna La prima pagina del quotidiano El Pais dopo Italia-Spagna La prima pagina del quotidiano Abc dopo Italia-Spagna La prima pagina del quotidiano Abc dopo Italia-Spagna La prima pagina del quotidiano La Vanguardia dopo Italia-Spagna La prima pagina del quotidiano La Vanguardia dopo Italia-Spagna La home page del quotidiano As dopo la sconfitta della Spagna contro l’Italia La home page del quotidiano As dopo la sconfitta della Spagna contro l’Italia

Leggi anche: