Euro 2020, sarà di Bizzotto la telecronaca Rai della finale. Non solo Rimedio: il Covid ne ferma altri tre

Sarà Stefano Bizzotto il telecronista Rai della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, dopo la positività al Covid-19 di Alberto Rimedio. Al suo fianco per il commento tecnico ci sarà Katia Serra, e non Antonio Di Gennaro. Fermi, oltre a Rimedio, anche Aurelio Capaldi (le interviste dovrebbero essere affidate a Fabrizio Tumbarello), Donatella Scarnati e Andrea Riscassi. La notizia della positività del giornalista che finora aveva curato per la Rai la telecronaca delle partite degli Azzurri era emersa ieri, e aveva portato alla decisione – in via precauzionale – di chiudere il centro sportivo di Coverciano alla stampa. Sui social era partita a stretto giro un’ondata di appelli perché la telecronaca dell’ultimo atto degli Europei venisse affidata a Bruno Pizzul. L’hashtag #vogliopizzul era balzato in cima ai trend del giorno, con decine e decine di utenti che chiedevano alla tv pubblica di concedere allo storico telecronista l’onore di raccontare le gesta degli azzurri di Roberto Mancini a Wembley. «Sono molto lusingato per tanto affetto, ma sono cose che si dicono sul momento. Non è fattibile», aveva replicato il diretto interessato.

