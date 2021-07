Allerta Covid nel ritiro dell’Italia: positivi tre giornalisti e operatori Rai. Coverciano blindato

Al momento nessun membro della Nazionale risulta contagiato. Domani è prevista la partenza per Londra

A due giorni dalla finale di Euro 2020 a Wembley, scatta l’allerta Covid nel ritiro della Nazionale italiana. Tre casi di positività sono emersi tra giornalisti e operatori della Rai che seguono gli Azzurri. Per precauzione, oggi 9 luglio il ritiro di Coverciano sarà chiuso a tutta la stampa. Domani, 10 luglio, poi la squadra volerà a Londra dove domenica scenderà in campo contro l’Inghilterra per l’atto finale della competizione continentale. Secondo le prime informazioni, i contatti con i giocatori e lo staff della Nazionale sono avvenuti sempre rispettando le misure precauzionali, il mantenimento della distanza e l’uso della mascherina, e al momento nessun positivo è emerso all’interno della bolla.

Leggi anche: