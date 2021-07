«Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta»: la frase di Bonucci per zittire i tifosi inglesi

Il vicecapitano dell’Italia tira in ballo la cucina per prendere in giro i fans dell’Inghilterra alla fine della partita

«Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta. Ancora ne dovete mangiare»: dopo la vittoria dell’Italia a Euro 2020 Leonardo Bonucci ha trovato un modo piuttosto originale per festeggiare. Poco dopo l’ultimo rigore, accompagnato dal compagno di reparto Chiellini, Bonucci si è divertito a sfottere l’Inghilterra su una tematica che sta piuttosto a cuore agli italiani: la cucina.

Lo spezzone del video è stato pubblicato su Twitter dall’account satirico Italians mad at food, che di solito prende in giro gli italiani per le loro fissazioni culinarie. Nella conferenza stampa dopo la partita il vicecapitano dell’Italia è stato più diplomatico: «Rendere felice un grande popolo è la cosa più bella che possa esistere, noi ce l’abbiamo fatta. Mi dispiace per gli inglesi, ma questa sera la coppa prende l’aereo e torna con noi». E ancora: «Siamo stati speciali nel crederci fin dall’inizio quando ci siamo trovati. È incredibile come non ci siamo mai stancati di stare insieme, uniti. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile».

Leggi anche: