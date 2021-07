Euro 2020, la festa dei tifosi scozzesi per la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra – Il video

Gli scozzesi hanno celebrato tantissimo la vittoria dell’Italia in finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Dopo il fischio finale, infatti, in migliaia si sono riversati nelle strade della Scozia per festeggiare insieme ai tifosi italiani presenti nel Paese. Mentre i media scozzesi tributavano la coppa conquistata dagli Azzurri a Wembley, nel cuore di Glasgow, a George Square, gruppi di tifosi scozzesi hanno iniziato a cantare e a sbandierare il tricolore per il successo della Nazionale contro i loro rivali inglesi. Anche a Edimburgo c’è stata la sfilata di auto e il rumore dei clacson e delle trombette, con diversi luoghi pubblici come i pub che hanno esposto il tricolore all’interno delle sale dove veniva trasmessa la partita.

