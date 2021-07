La delusione dei reali della Corona inglese sui social: William e George ricevono sfottò – Le immagini

Stando alle immagini di inizio partita, con il gol lampo di Shaw, il Duca di Cambridge ed erede al trono di Inghilterra Willam, e suo figlio George, hanno vissuto uno dei momenti più intensi della loro vita. La soddisfazione e la sorpresa per il vantaggio inglese hanno reso padre e figlio quasi dei meme e le immagini della loro esultanza hanno ricevuto migliaia di visualizzazioni in tutto il mondo. Poi, le cose sono cambiate quando l’Italia ha superato l’Inghilterra ai rigori vincendo Euro 2020. Lo sfottò è quindi proseguito sui social, dove sono stati citati anche i Maneskin per la loro vittoria all’Eurovision dove partecipavano anche i britannici. C’è stato poi chi ha anche paragonato lo sconforto sui volti degli eredi alla festa in casa Ferragnez.

