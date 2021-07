«È finito tutto in lacrime». La finale degli Europei vista dai giornali inglesi – Le immagini

Due bozze di prime pagine. Una con la vittoria una con la sconfitta. Nelle redazioni dei giornali inglesi e in quelle dei giornali italiani ieri sera c’erano due aperture già pronte. Due aperture che hanno dovuto aspettare il rigore di Saka parato da Donnarumma per essere convalidate. In Italia si celebra così la vittoria a Euro 2020 degli Azzurri. I titoli delle testate vanno dal «Troppo Bello» della Gazzetta dello Sport al «Siamo solo noi!» di Tuttosport, passando per «L’Europa è nostra» di Repubblica a «I campioni siamo noi» del Corriere della Sera. Toni, chiaramente, diversi sulla stampa britannica. L’Inghilterra ha mancato quello che sarebbe potuto diventare il primo titolo vinto dopo il Mondiale del 1966, quando aveva alzato la Coppa del Mondo proprio nello stadio di Wembley sconfiggendo la Germania Ovest per 4-2. Il Daily Mail apre con un laconico «It all ends in tears», il The Independent si accoda con «Tears fot heroes» e il Daily Mirror riassume la partita di ieri con un «Heartbreak». La nazionale italiana può contare invece sul sostegno dei giornali sportivi di Francia e Spagna. L’Equipe ha in copertina una foto degli azzurri trionfanti e un solo titolo «Invincibles», As invece dopo il noto «Porca miseria» apre con «Bravissima!».

