Chiellini che afferra Saka, Elisabetta II vs Orietta Berti, Mancini come Damiano. È anche la notte dei meme – Le immagini

Da Orietta sugli spalti con la Regina Elisabetta, Federico Chiesa che chiama la mamma, Mancini in veste Damiano dei Maneskin: come su Twitter i tifosi hanno festeggiato «It's coming Rome»

Il calcio sarà anche tornato a casa, come cantano da mesi a questa parte gli inglesi per la finale di Euro 2020 a Wembley: ma la vittoria no, quella se la sono ripresi in mano gli Azzurri di Roberto Mancini, con un 4-3 arrivato dopo una gara a inseguimento e dopo i calci di rigore. Con la Coppa degli Europei che «It’s coming home Rome», i meme si sono sprecati: dal ct Mancini con lo champagne come Damiano dei Maneskin dopo la vittoria all’Eurovision, a Boris Jhonson con la chioma tricolore e alla nostra Orietta Berti che non ha niente da invidiare alla Regina Elisabetta, grande sconfitta insieme a William, Kate e Baby George. I nostri dieci meme preferiti di Italia-Inghilterra.

