Ddl Zan, comincia il dibattito al Senato: maggioranza divisa. Il centrodestra punta al rinvio in Commissione – La diretta

É arrivato il ddl Zan day. Oggi, a distanza di otto mesi dal voto alla Camera, la legge contro l’omotransbifobia, il cui promotore è il deputato Alessandro Zan, sbarca in aula al Senato, dopo settimane di ostruzionismo in commissione Giustizia da parte di Lega e Forza Italia. Il pericolo, adesso, è che, senza intese nella maggioranza, si arrivi a un rinvio della discussione a settembre. Una vera e propria guerra tra ostruzionismo, voto segreto (con franchi tiratori dall’una e dall’altra parte) ed emendamenti dei contrari. Il centro-destra, infatti, vorrebbe limare il testo (con la senatrice forzista Licia Ronzulli che, in un’intervista a Open, definisce il ddl Zan «un pasticcio») mentre Pd, Leu e M5s vorrebbero lasciare tutto com’è, senza perdere altro tempo evitando, di fatto, che la legge torni alla Camera. Italia Viva, invece, dovrebbe presentare alcuni emendamenti per cambiare il ddl così da trovare una mediazione.

Intanto alle 16.30 in aula, al Senato, comincerà il dibattito vero e proprio sulla legge contro l’omotransbifobia; poi sarà la conferenza dei capigruppo a fissare i tempi della legge e il termine per la presentazione degli emendamenti. Il rischio è che il ddl Zan rimanga incastrato nella pausa estiva e che, dunque, la discussione possa slittare a settembre. Un modo per il centrodestra di acquistare tempo e di trovare un testo che possa andar bene a tutti (anche se finora nessuna mediazione è servita). Al Senato i numeri sono risicatissimi e i voti dei senatori di Italia Viva potrebbero essere decisivi. La questione di costituzionalità sulla legge, invece, dovrebbe essere respinta.

La vera sfida, comunque, si giocherà sul voto segreto. Lì potrebbe succedere davvero di tutto. I “franchi tiratori” del Pd potrebbero essere 5-6, altrettanti nel M5s, senza considerare, poi, i senatori “ribelli” di Forza Italia che, alla fine, potrebbero appoggiare il ddl Zan. Dopo le pregiudiziali e la discussione generale, le votazioni dovrebbero cominciare mercoledì pomeriggio col voto sugli articoli. E sarà “guerra” tra i pro e i contro ddl Zan.

Foto in copertina: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

