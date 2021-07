Vaccinazione eterologa, il parere «non definitivo» di Ema e Ecdc: «È sicura ed efficace. Ci sono buone basi scientifiche»

«Ci sono buone basi scientifiche per aspettarsi che la vaccinazione eterologa sia sicura ed efficace quando applicata contro il Covid-19». Questo il parere congiunto dell’Agenzia europea per il farmaco e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Nella stessa nota, però, le due organizzazioni, Ema e Ecdc, ammettono di non essere nelle condizioni di fare una raccomandazione definitiva sull’uso di diversi vaccini per le due dosi ma nonostante questo – si legge nel comunicato – «i risultati preliminari degli studi condotti in Spagna, Germania e Uk suggeriscono una risposta immunitaria soddisfacente e nessun problema di sicurezza».

«Contro la variante Delta è vitale la doppia dose»

Quanto alla variante Delta – la mutazione che più di tutte sta minacciando il Vecchio continente in queste settimane, responsabile di una nuova impennata dei contagi da Coronavirus – Ema ed Ecdc raccomandano la doppia dose per un più alto livello di protezione dall’infezione e dalle sue mutazioni. Completare la vaccinazione è «vitale», si legge nella nota congiunta. «L’adesione al ciclo di vaccinazione raccomandato è fondamentale per beneficiare del più alto livello di protezione contro il virus e le sue varianti», è scritto espressamente nella raccomandazione. Le due organizzazioni europee mettono in guardia dalla pericolosità della variante Delta. È una mutazione del virus che «si diffonde sempre più» e i numeri «suggeriscono che entrambe le dosi di un vaccino anti-Covid-19 a due dosi come Comirnaty, Spikevax o Vaxzevria sono necessarie per fornire una protezione adeguata contro la variante Delta». «Ci sono ancora dieci Paesi dell’Ue e dello spazio economico europeo – si legge ancora nel comunicato – in cui quasi il 30% o più degli individui di età superiore agli 80 anni non ha ancora completato il ciclo di vaccinazione raccomandato».

Leggi anche: