«Sono una delle poche donne a cui piace il catcalling»: pioggia di critiche su Diana Del Bufalo – Il video

L’attrice stava raccontando su Instagram che, mentre si trovava in macchina, è stata apostrofata con coloriti apprezzamenti da parte di due uomini. E non le è dispiaciuto

«Sarà che io sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling…». Inizia così la storia pubblicata su Instagram da Diana Del Bufalo che ha scatenato una pioggia di critiche. Il catcalling è il fenomeno delle molestie verbali in pubblico che colpisce le donne e di cui tanto si è parlato nell’ultimo periodo. L’attrice racconta nel video cosa le è capitato in giro per la sua città. Mentre era in macchina, infatti, è stata apostrofata con coloriti apprezzamenti da parte di due uomini, in due momenti distinti, «a distanza di cinque minuti»: «Aho ah bella… ah bona…». «Ma in questo stato? Siete falsi», avrebbe detto lei, mostrando il suo volto senza trucco. Il video di Diana Del Bufalo è subito diventato virale su Twitter al punto che il suo nome risulta essere attualmente in trending topic. Gli utenti non hanno apprezzato il suo modo di sminuire il problema del catcalling.

Le critiche su Twitter per Diana Del Bufalo

Diversi i commenti su Twitter. Da chi sostiene che in questo modo l’attrice «rischia di dare un’argomentazione in più ai trogloditi che la useranno a loro favore» a chi racconta che in Francia «quando torno a casa da sola, di notte, tantissime donne si avvicinano a chiedere “tutto ok? vuoi che cammino con te?”». Insomma «forse un problemino c’è». Infine c’è Giorgia che scrive: «Noi tutte, invece, che dopo averlo subito ci sentiamo umiliate e terrorizzate tanto da cambiare strada abbiamo vissuto sicuramente un’allucinazione collettiva».

