Monitoraggio Iss, l’indice Rt ora sfiora quota 1. Aumentano i contagi tra i giovani, spesso asintomatici

L’indice Rt, dopo settimane di calo, ha subìto la prima impennata: 0,91 contro lo 0,66 della scorsa settimana. In aumento anche l’incidenza dei contagi da Coronavirus, con 19 casi su 100 mila abitanti (dati di ieri, contro 11 casi su 100 mila 7 giorni fa). Secondo la bozza di monitoraggio settimanale dell’Iss-Ministero della Salute sull’andamento dei contagi ora all’esame della cabina di regia sono in aumento soprattutto le infezioni tra i più giovani, spesso asintomatici. Salgono i casi diagnosticati in quasi tutta Italia, con il quadro generale che torna a peggiorare portando 19 Regioni a «rischio moderato».

La situazione nelle Regioni

Sono 19 le Regioni e Province Autonome (PA) classificate a rischio moderato e due (la Provincia autonoma di Trento e Valle D’Aosta) a rischio basso questa settimana. Una situazione diversa rispetto solo due settimane fa quando invece tutte le regioni erano classificate a rischio basso mentre dalla scorsa settimana si è iniziato ad evidenziare un aumento dei casi in 11 Regioni.

