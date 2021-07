Coronavirus nel Regno Unito, continua il forte aumento di contagi trainato dalla variante Delta: oltre 51 mila casi in 24 ore

Un altro giorno drammatico per il Regno Unito sul fronte dei contagi da Coronavirus. Per la prima volta da metà gennaio sono stati superati i 50 mila nuovi positivi in 24 ore a causa della diffusione della variante Delta. Il bollettino di venerdì 16 luglio riporta infatti 51.870 nuovi casi, il numero più alto dal 15 gennaio, e 49 morti. Il dato supera quello di ieri 15 luglio quando si contavano 48.553 nuovi contagi, mentre i morti erano stati 63. Secondo le stime dell’ufficio nazionale britannico di statistica (Ons), in Inghilterra ben 577.700 persone, ovvero 1 su 95, sono risultate positive al Covid nella settimana che si è conclusa il 10 luglio. Il dato è il più alto dalla prima settimana di febbraio. Intanto, lunedì 19 luglio nel Regno Unito verranno eliminate le restrizioni anti-contagio. Il professor James Naismith, direttore del Rosalind Franklin Institute di Oxford, ha sottolineato che i casi non potranno che aumentare quando verranno allentate le misure: «Raddoppiamo i casi ogni 12-18 giorni, per fortuna i vaccini fanno resistenza».

Leggi anche: