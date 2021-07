È morto l’attore Libero De Rienzo: stroncato da un infarto a 44 anni

È morto l’attore e regista Libero De Rienzo, morto dopo un infarto a 44 anni. Nato nel 1977 a Napoli, aveva intrapreso la carriera nel cinema sulle orme del padre Fiore, già aiuto registra di Citto Maselli. De Rienzo aveva vinto il David di Donatello nel 2002 come protagonista di Santa Maradona. Nel 2006 aveva interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani in Fortapàsc di Marco Risi. Ma l’affetto del grande pubblico lo aveva raccolto soprattutto con la partecipazione alla trilogia di Smetto quando voglio dal 2014. Abitava a Roma praticamente da sempre, da quando aveva solo due anni, ma era legato alla città di Napoli. Lascia la moglie, la costumista Marcella Mosca, e e due figli di 6 e 2 anni. Dopo i funerali (di cui non si conosce ancora la data) la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla mamma. A febbraio scorso Marco Ponti aveva fatto sapere di stare pensando a un sequel di Santa Maradona, il film che aveva lanciato De Rienzo. Il tempo è stato tiranno.

Leggi anche: