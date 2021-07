Euro 2020 non finisce mai: Bonucci e Chiellini tornano a prendere in giro gli inglesi con la pastasciutta

I due difensori centrali pubblicano un post su Instagram in cui mangiano spaghetti. E la memoria torna al post partita di Italia-Inghilterra

Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini tornano con la pastasciutta. Stavolta con un post su Instagram. Subito dopo la finale di Euro 2020 Bonucci si era divertito a gridare «Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta. Ancora ne dovete mangiare» all’indirizzo dei tifosi inglesi. Lo spezzone del video era stato pubblicato su Twitter dall’account satirico Italians mad at food, che di solito prende in giro gli italiani per le loro fissazioni culinarie. Oggi la replica dei due sul social network: postano una foto mentre mangiano spaghetti e Bonucci scrive: «Noi continuiamo a mangiare pastasciutta. E voi?».

