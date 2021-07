Fake news, Facebook risponde alle accuse di Biden: «I nostri utenti accettano di più i vaccini»

A due giorni dall’accusa di Joe Biden di aver favorito fake news su Covid e vaccini provocando «la morte di molte persone», Facebook non ci sta e risponde all’invettiva del presidente degli Stati Uniti. «L’amministrazione Biden ha scelto di dare la colpa ad alcune aziende americane ma i fatti dicono che l’accettazione del vaccino fra gli utilizzatori di Facebook negli Stati Uniti è aumentata», ha fatto sapere il social network di Mark Zuckerberg. «Anche se i social media giocano un ruolo importante nella società, è chiaro che abbiamo bisogno un approccio più ampio per mettere fine a questa pandemia. I fatti, non le accuse, aiuterebbero a informare». Secondo la Casa Bianca, la Russia e la Cina stanno promuovendo disinformazione sui vaccini tramite i social media, usando «messaggi che mettono a rischio i programmi di sviluppo dei vaccini occidentali». Un’accusa ben precisa a cui Facebook ha voluto ribattere ancora: «Ci siamo alleati con gli esperti del governo, le autorità sanitarie e i ricercatori per agire in modo aggressivo contro la cattiva informazione sul Covid e sui vaccini a tutela della salute pubblica».

