Germania, Merkel in visita nei luoghi distrutti dal maltempo: «È spaventoso. In arrivo aiuti economici»

Mentre il bilancio dei morti a causa del maltempo si avvicina alla soglia dei 200, Angela Merkel è andata in visita ufficiale nei territori più colpiti dalle alluvioni che nella giornata di ieri 17 luglio hanno colpito la Germania distruggendo intere zone tra abitazioni e industrie. «Grazie a Dio il nostro Paese può far fronte a quello che è accaduto finanziariamente, e noi provvederemo stretto giro» ha detto Merkel, prendendo la parola ad Adenau, in Renania, una delle regioni più colpite dalle alluvioni. «Non sappiamo nemmeno il numero delle persone scomparse» ha continuato, «è tutto spaventoso, non trovo le parole giuste». Intanto il maltempo sembra non essere ancora terminato: le piogge si sono attualmente spostate a Sud della Germania dando una tregua all’area ai confini con Belgio e Paesi Bassi. A sentirsi minacciata è ora l’Austria, che ha già messo in allerta le zone vicino Salisburgo.

«Immagini spettrali»

Tornata ieri dalla visita ufficiale negli Stati Uniti, la cancelliera tedesca ha scelto di visitare Schuld, località della Renania-Palatinato, dove il cataclisma ha provocato 110 vittime. «Siamo al vostro fianco, come Stato e come Regione» ha proseguito Angela Merkel rivolgendosi alla popolazione colpita, con la promessa di un impegno delle istituzioni «che lavoreranno mano nella mano». La cancelliera ha poi spiegato di essersi voluta recare sul posto per farsi «una reale idea della situazione», trovando scenari che lei stessa ha definito «surreali e spettrali». «La lingua tedesca non conosce alcuna parola per definire quello che è successo qui» ha poi aggiunto.

