Salgono a 183 i morti per l’alluvione in Nord Europa, 156 solo in Germania. Si scava nel fango tra le case: ancora decine di dispersi – Il video

È salito a 183 il bilancio delle vittime in tutto il Nord Europa dopo oltre due giorni di violentissime alluvioni. Secondo gli ultimi dati delle autorità locali, le vittime in Germania sono almeno 156, mentre in Belgio sono rimaste invariate da ieri a quota 27. Restano ancora decine di dispersi, cercati tra le case travolte dal fango anche con i mezzi anfibi militari. Solo in Germania non sono state rintracciate ancora almeno 144 persone, mentre 27 risultano scomparse in Belgio. Oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel visiterà il villaggio di Schuld, nella Renania-Palatinato, uno dei Land più colpiti con 110 morti.

