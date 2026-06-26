Trump torna a minacciare l’Europa: «Dazi al 100% a chi impone la digital tax alle aziende Usa». L’Ue: «È un nostro diritto sovrano»

L’affondo del presidente Usa: «La tariffa si sostituirà agli accordi commerciali in vigore con quel Paese, indipendentemente dal loro stato di attuazione o firma». Bruxelles: «Risposta decisa se attua minacce»

Donald Trump torna a minacciare l’Europa per la digital tax, agitando – ancora una volta – lo spettro dei dazi. «Numerosi Paesi europei stanno discutendo dell’imminente introduzione di un’imposta sui servizi digitali a carico delle aziende americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti», ha tuonato il tycoon su Truth, entrando ancora una volta in rotta di collisione con gli alleati oltreoceano, dopo il duro scontro per il loro mancato appoggio nella guerra all’Iran. Il dazio si sostituirà agli accordi commerciali in vigore con quel Paese – si legge nel post -, e indipendentemente dal loro stato di attuazione o firma. L’intimidazione arriva a un giorno dall’approvazione definitiva, da parte del Consiglio Ue, dei due regolamenti che danno attuazione agli impegni tariffari previsti nella Dichiarazione Ue-Usa del 21 agosto 2025 (che stabilisce condizioni fortemente sbilanciate a favore degli Stati Uniti, e senza l’intesa sulle Big Tech), prima della scadenza del 4 luglio.

La replica dell’Ue e la digital tax

La replica di Bruxelles non si è fatta attendere. «L’Ue e i suoi Stati membri hanno il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche sul proprio territorio», ha reagito una portavoce della Commissione Ue, avvertendo come «le misure unilaterali sono ingiustificate. E se adottate, l’Ue reagirà in modo rapido e deciso». La digital tax è da mesi al centro delle critiche dell’amministrazione Usa, che la ritiene discriminatoria nei confronti delle Big Tech. Già in passato il presidente aveva minacciato dazi contro l’imposta digitale allo studio dei Paesi europei, ma di recente sembrava aver accantonato il dossier preso da altre questioni, a partire dalla crisi in Medio Oriente.

Foto copertina: ANSA/Aaron Schwartz | Il presidente degli Stati Uniti Trump alla Casa Bianca, 8 maggio 2026