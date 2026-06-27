Il terremoto in aereo, il panico nella cabina che oscilla per la scossa in Venezuela: la reazione a bordo – Il video

Le immagini di un medico a bordo di un aereo nell'aeroporto di Maiquetia, poco distante da Caracas. Il momento della violenta scossa che ha devastato la zona mentre si trovavano ancora in pista

All’aeroporto di Maiquetia, una ventina di chilometri da Caracas, un velivolo si stava preparando al decollo quando due scosse violente hanno fatto tremare lo scalo. È accaduto il 24 giugno e a documentarlo su Instagram è stato Victor Manrique, gastroenterologo che si trovava in cabina. Nel video diventato virale, il personale di terra corre da una parte all’altra del piazzale, gli agganci dei finger oscillano e i muri dell’aerostazione perdono pezzi di intonaco mentre la terra continua a muoversi.

L’evacuazione dei passeggeri sulla pista dopo il sisma

Passata la prima fase di confusione, l’equipaggio ha fatto scendere tutti dall’aereo e i passeggeri sono stati radunati sulla pista, in attesa che la situazione tornasse sotto controllo. Le immagini diffuse da Manrique mostrano i minuti convulsi seguiti ai due sismi che il 24 giugno hanno scosso il Venezuela, con lavoratori in fuga sul piazzale della pista e strutture che si crepano poco alla volta.