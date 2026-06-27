Il terremoto in aereo, il panico nella cabina che oscilla per la scossa in Venezuela: la reazione a bordo – Il video
All’aeroporto di Maiquetia, una ventina di chilometri da Caracas, un velivolo si stava preparando al decollo quando due scosse violente hanno fatto tremare lo scalo. È accaduto il 24 giugno e a documentarlo su Instagram è stato Victor Manrique, gastroenterologo che si trovava in cabina. Nel video diventato virale, il personale di terra corre da una parte all’altra del piazzale, gli agganci dei finger oscillano e i muri dell’aerostazione perdono pezzi di intonaco mentre la terra continua a muoversi.
L’evacuazione dei passeggeri sulla pista dopo il sisma
Passata la prima fase di confusione, l’equipaggio ha fatto scendere tutti dall’aereo e i passeggeri sono stati radunati sulla pista, in attesa che la situazione tornasse sotto controllo. Le immagini diffuse da Manrique mostrano i minuti convulsi seguiti ai due sismi che il 24 giugno hanno scosso il Venezuela, con lavoratori in fuga sul piazzale della pista e strutture che si crepano poco alla volta.