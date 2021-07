«Bambini con le mascherine a scuola anche se vaccinati»: la raccomandazione dei pediatri negli Usa

L’American Academy of Pediatrics degli Stati Uniti ha raccomandato nelle sue linee guida per l’anno scolastico 2021-2022 l’obbligo di mascherine per i bambini al di sopra dei due anni a scuola anche se vaccinati. I pediatri hanno spiegato che l’uso della mascherina tutelerebbe così i bambini che non possono ricevere l’immunizzazione anti Covid. Mentre i bassi livelli di vaccinazione tra i bambini non permettono ad oggi di garantire entro breve il raggiungimento dell’immunità di gregge. Per questo l’AAP, che ha anche affermato che è importante che i bambini tornino quest’anno all’apprendimento in classe, ha raccomandato che anche il personale scolastico indossi i dispositivi di protezione individuale.

«Bambini con le mascherine a scuola anche se vaccinati»

«Dobbiamo dare la priorità all’obiettivo di riportare i bambini nelle scuole insieme ai loro amici e ai loro insegnanti – e tutti noi cerchiamo di sforzarci che ciò avvenga in sicurezza», ha detto Sonja O’Leary, presidente dell’AAP Council on School Health. «La combinazione di livelli di protezione che include vaccinazioni, mascherine e igiene delle mani renderà l’apprendimento in classe sicuro e possibile per tutti». Le nuove linee guida dei pediatri Usa hanno trovato l’approvazione di Anthony Fauci, il “virologo in chief” dell’amministrazione: «Quando il virus circola con questa velocità nella comunità e c’è una buona parte della popolazione non vaccinata bisogna prendere qualche precauzione in più per assicurarsi che la trasmissione rallenti», ha detto Fauci. «Penso che l’American Academy of Pediatrics abbia analizzato correttamente la situazione e se dicono che è questa la strada giusta hanno ragione», ha concluso.

