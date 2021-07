Toti sul Green pass in zona bianca: «Non c’è accordo tra Governo e Regioni: non si può chiudere con gli ospedali vuoti»

Tra Governo e Regioni «non c’è accordo sul Green pass in zona bianca». A rivelarlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. «Ma parlare di non accordo è prematuro perché nella realtà il confronto con il Governo non è ancora cominciato», ha detto il governatore oggi, 22 luglio, nel corso di un’intervista a Radio24. Il dibattito, che va avanti ormai da alcuni giorni, continuerà. La proposta messa sul tavolo dalle Regioni è «sostituire le chiusure delle attività con il Green pass. Quando un’attività dovrebbe essere chiusa in ragione delle misure di contenimento del Covid, questa resterebbe aperta ma solo con il Green pass», ha spiegato, aggiungendo che «Non possiamo chiudere attività o peggio chiudere in casa i cittadini se gli ospedali restano vuoti. In questo momento sta crescendo il contagio un po’ ovunque ma la proiezione ospedaliera resta molto bassa». Intanto la cabina di regia, che avrebbe dovuto tenersi ieri, è slittata ad oggi: all’ordine del giorno c’è il rinnovo del decreto Covid in scadenza a fine mese. La trattativa ancora lunga sulle novità previste con il nuovo decreto hanno fatto slittare, secondo fonti di governo, anche il Consiglio dei ministri. Secondo l’agenzia stampa Ansa lo stato di emergenza potrebbe essere prorogato fino alla fine di dicembre. La sua scadenza al momento è fissata per il 31 luglio.

