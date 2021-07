«Devi soffrire, devi soffrire!»: l’urlo dell’allenatore di Garozzo durante la finale a Tokyo 2020 diventa virale – Il video

Sono bastate poche parole, dette al momento giusto, per far diventare l’allenatore di Daniele Garozzo, oggi argento alle Olimpiadi di Tokyo nella finale di fioretto maschile, popolare sui social. Il coach Fabio Galli ha provato a incoraggiare l’atleta azzurro in un momento molto critico della sua gara. Sul 10-5 per l’avversario, e poco dopo che Garozzo si era fermato per un un problema fisico alla gamba destra, Galli ha urlato: «Devi soffrire, devi soffrire». Un incoraggiamento che è diventato subito virale tra gli utenti di Twitter che ora lo vorrebbero in ogni occasione.

Credits video: Rai 2

Leggi anche: