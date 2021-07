Vaccinazione obbligatoria anche per gli studenti? I presidi la chiedono

«Oltre al personale scolastico, serve anche l’obbligo di vaccino anti Covid agli studenti che possono farlo». A dirlo è il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli, che oggi, 27 luglio, incontrerà il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi per discutere del tema delicato. «Bisogna anche valutare tutte le possibilità riguardo alle alternative per i non vaccinati» ha continuato Giannelli, «se questi ultimi dovessero essere una percentuale significativa, una delle alternative potrebbe essere la Dad ma vorremmo capire come fare per evitare disparità di trattamento». Giannelli non è il solo ad aver parlato nelle ultime ore di obbligo vaccinale. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha di recente invitato il governo a valutare «tutti gli strumenti a disposizione per far tornare tutti a scuola in presenza, in sicurezza e senza Dad», senza escludere dunque la possibilità anche di un obbligo.

La discussione aperta anche sugli insegnanti

La possibilità di un obbligo vaccinale che regoli il rientro a scuola del 13 settembre, è un’ipotesi che il governo ha riservato in primis ai docenti. La discussione è ancora in atto con più di 220 mila insegnanti e personale Ata che manca all’appello dell’immunizzazione, senza aver ricevuto attualmente neanche una dose di vaccino anti Covid. Per ora l’esecutivo continua a discuterne, mentre il generale Figliuolo ha deciso la data del 20 agosto come termine ultimo per ricevere dalle Regioni l’elenco generale dei docenti e del personale non vaccinato. Se i dati non saranno migliorati e si riterrà ormai poco probabile raggiungere l’obiettivo del 93% di vaccinati entro la prima decade di settembre, la strada sarà quella di imporre a tutti la somministrazione. Nelle scorse settimane i presidi si erano espressi anche sul tema degli insegnanti, collocandosi tra le prime categorie a invocare l’obbligo di vaccino per tutto il personale scolastico e gli insegnanti. A distanza di pochi giorni la richiesta ora si estende anche per i ragazzi dai 12 ai 19 anni.

