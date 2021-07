Semifinale nel judo femminile per la molisana Maria Centracchio. Nespoli avanti nel tiro con l’arco

Quarta giornata di gare a Tokyo 2020 che si apre all’insegna del nuoto con il risultato storico di Federica Pellegrini, che centra la quinta finale olimpica in carriera, e una gioia mancata da Thomas Ceccon. Sempre dalle corsie del Centro acquatico di Tokyo, Martina Carraro è settima nella finale dei 100 rana, mentre Federico Burdisso ottiene la finale dei 200 farfalla. Dopo l’accesso in semifinale delle azzurre della spada, le schermitrici sono state battute dall’Estonia e si giocheranno la finale per il terzo posto. Buone notizie dal judo: Maria Centracchio conquista la semifinale nella categoria -63 kg.

Gli azzurri che puntano al podio oggi: le gare da non perdere

Al momento l’Italia rimane nona nel medagliere con 9 medaglie totali (1 oro, 4 argenti e 4 bronzi). Oggi ci saranno diverse occasioni per la spedizione azzurra di ampliare il proprio palmares. Mancate le occasioni nel nuoto con Ceccon, l’Italia potrebbe rifarsi con le arti marziali: nel judo sono impegnati Christian Parlati e Maria Centracchio. Nel sollevamento pesi le azzurre speranze con Alemanno e Bordignon, rispettivamente nelle categorie 59 kg e 64 kg. Suppini e Ceccarello, invece, rappresenteranno il Paese nel tiro a segno, cercando il podio come Horn nella canoa slalom. L’azzurra Lechner inseguirà dalle ore 8 italiane la medaglia in sella alla sua mountain bike. La caccia alle medaglie si chiude alle 12:45 con la gara delle ginnaste Ferrari, Maggio e delle sorelle D’Amato.

La spada donne battuta dall’Estonia: si giocherà la finale per il bronzo

Non arriva la finale per l’oro nella spada a squadre femminile. Il team composto da Fiamingo, Isola e Navarria è stato battuto 42 a 34 dall’Estonia. Le azzurre si giocheranno la finale per il terzo posto.

Judo: Maria Centracchio è in semifinale

Ce l’ha fatta: l’azzurra Centracchio accede alla semifinale femminile di Judo nella categoria -63 kg. L’atleta molisana ha battuto la polacca Ozdoba-Blach e tornerà sul tatami alle 10 ora italiana per sfidare la slovena Trstenjak.

Tiro con l’arco: Nespoli supera Gankin e và agli ottavi

EPA/DIEGO AZUBEL | Mauro Nespoli in azione

Buone notizie dal tiro con l’arco grazie all’azzurro Mauro Nespoli che batte il kazako Gankin per 6 a 2 e accede agli ottavi di Tokyo 2020.

Tennis, Naomi Osaka eliminata da Tokyo 2020

Doveva essere la sua Olimpiade, ma Naomi Osaka non proseguirà la sua avventura a Tokyo 2020. La tennista giapponese, numero 2 nel ranking Wta, è stata battuta nel terzo turno dalla ceca Marketa Vondrousova 1-6, 4-6.

Judo: bene Centracchio e Parlati

EPA/RUNGROJ YONGRIT | Christian Parlati affronta Nagase

Christian Parlati apre nel migliore dei modi la sua Olimpiade: l’azzurro ha battuto l’egiziano Abdelaal per ippon nella categoria 81 kg e sta affrontando il giapponese Nagase. Tra le donne, agli ottavi l’azzurra Maria Centracchio, che ha superato per ippone Nomenjanahary del Madagascar nei -63 kg.

Nuoto: Burdisso in finale nei 200 farfalla, Carraro settima nei 100 rana

Ottimo risultato anche per Federico Burdisso, che raggiunge la finale maschile dei 200 farfalla con 1’55”11. L’atleta pavese ottiene il quarto tempo in batteria. Nell’altro grande appuntamento di giornata, Martina Carraro è settima nella finale dei 100 metri rana con 1’06”19. Chiudono la giornata natatoria le esclusioni nei 200 misti di Sara Franceschi (2’11”71) e Ilaria Cusinato (2’12”10), rispettivamente le al 13esimo e 14esimo posto.

Nella spada le azzurre in semifinale

Grande vittoria nei quarti delle schermitrici della spada: Isola, Fiamingo e Navarria hanno battuto la Russia 33 a 31 e accedono alla semifinale dove affronteranno l’Estonia.

La Divina centra la sua quinta e ultima finale olimpica

EPA/PATRICK B. KRAMER | Federica Pellegrini dopo la semifinale dei 200 stile libero

Iniziò tutto 20 anni per Federica Pellegrini, grazie alla conquista di un argento nei 200 stile ad Atene 2004. Prosegue tutto a Tokyo 2020, con la quinta finale olimpica in carriera (prima nuotatrice azzurra a riuscirci) e l’ulteriore conferma del suo talento. Con 1’56”44 la veneta si piazza al settimo posto.

Ceccon a un passo dal sogno

Non solo Pellegrini per il nuoto perché l’altro risultato importante, seppure col rammarico, arriva dalla finale dei 100 dorso maschile. Thomas Ceccon sfiora l’impresa: è quarto a 11 centesimi dalla medaglia di bronzo con 52.3 (nuovo record italiano nella specialità).

Beach Volley: Lupo-Nicolai alla fase finale

Il duo del beach volley azzurro composta da Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno conquistato l’accesso alla fase a eliminazione diretta di Tokyo 2020. La coppia, già vicecampione olimpica a Rio 2016, ha battuto i padroni di casa Gottsu-Shiratori 2 a 0 (21-19; 21-16).

Triathlon: settima Alice Betto

Nella finale femminile di triathlon vinta da Flora Duffy delle Bermuda, l’Italia non conquista medaglie: settima Alice Betto, ventesima Verena Steinhauser.

