Si è tolto la vita il dottor De Donno, pioniere delle cure Covid col plasma iperimmune

Non si conoscono ancora i motivi del gesto, riportato dal quotidiano locale La Gazzetta di Mantova

Giuseppe De Donno, già primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova diventato noto durante la pandemia Covid19 per la terapia sperimentale del plasma iperimmune, si è tolto la vita questo pomeriggio. A riportare la notizia, in aggiornamento, è stata la Gazzetta di Mantova e al momento non si conoscono i motivi del gesto.

«Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone per salvare centinaia di vite, spesso contro tutto e tutti. Buon viaggio Giuseppe, lasci un vuoto grande», queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, che fin dall’inizio aveva sostenuto la ricerca del medico di Mantova.

[Articolo in aggiornamento]

Leggi anche: