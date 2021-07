Tokyo 2020, seconda medaglia azzurra dal sollevamento pesi: Giorgia Bordignon è d’argento

Arriva un’altra medaglia per l’Italia dal sollevamento pesi all’Olimpiade di Tokyo 2020. Giorgia Bordignon ha vinto la medaglia d’argento nella categoria 64 kg donne. L’atleta azzurra ha stabilito un doppio record italiano: 104 kg nello strappo e 128 nello slancio. Bordignon, sesta ai Giochi di Rio de Janeiro del 2016, ha chiuso alle spalle della canadese Charron. L’azzurra cominciato con la pesistica a 16 anni da tempo si è trasferita in Puglia per allenarsi. Nel suo palmares spiccano una medaglia d’argento e due medaglie di bronzo continentali. Prima di lei, in questi Giochi di Tokyo nel sollevamento pesi era salito sul podio Mirko Zanni, che aveva conquistato il bronzo nella categoria 78 kg uomini.

