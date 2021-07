Tokyo 2020, oro alle azzurre Rodini e Cesarini nel doppio pesi leggeri di canottaggio

L’Italia vince la medaglia d’oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Federica Cesarini e Valentina Rodini hanno concluso la loro gara davanti alla Francia e all’Olanda. Ieri le azzurre erano entrate in finale con il miglior tempo, 6’41″36 nuovo record del mondo della specialità. Questo è il secondo oro dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il primo era stato conquistato nella prima giornata nel taekwondo da Vito Dell’Aquila. Il medagliere italiano è quindi salito a due ori, sei argenti e nove bronzi.

Rodini e Cesarini: oro nel canottaggio a Tokyo 2020

Valentina Rodini, 26 anni di Cremona, appartenente alla Guardia di Finanza è alla seconda Olimpiade dopo quella di Rio 2016. Federica Cesarini, 24 anni di Cittiglio, è poliziotta; nel 2020 a Poznan avevano conquistato insieme l’argento europeo. Non erano le favorite, ma la loro tattica di gara è stata perfetta, in una finale incertissima. Rodini e Cesarini l’hanno vinta negli ultimi 50 metri mettendo la punta davanti all’equipaggio delle francesi (anche loro di chiara origine italiana, Tarantola e Bove).



Cesarini è di Cittiglio in provincia di Varese, comune ricordato nello sport per aver dato i natali a Alfredo Binda, il più grande ciclista degli Anni Trenta. Lei di anni ne compirà 25 lunedì: festeggia con quattro giorni di anticipo insieme a Rodini, lombarda come lei, di Cremona, e prima di lei laureata in marketing.

