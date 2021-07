Dal Cio medaglia di bronzo anche per Rosetti, l’azzurro positivo prima della finale di canottaggio

Il Cio ha deciso: medaglia di bronzo anche a Bruno Rosetti. Il canottiere azzurro era stato escluso dalla finale per essere risultato positivo al Covid la notte prima della gara in cui l’Italia ha conquistato il terzo posto nel 4 senza composto da Matteo Castaldo, Marco Di Castaldo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. Come riporta il Corriere della Sera, il Comitato olimpico ha quindi accolto la richiesta del presidente del Coni Giovanni Malagò, che si era adoperato per convincere i vertici della manifestazione ad assegnare una medaglia data l’eccezionalità del caso. Si tratta della prima volta nella storia della specialità del 4 senza in cui vengono assegnate cinque medaglie a una squadra.

