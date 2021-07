Jacobs è un lampo, record italiano nei 100 metri: in batteria brucia tutti – Il video

Lo sprint azzurro sorride in Giappone. Ai Giochi di Tokyo 2020 l’azzurro Marcell Jacobs ha corso i 100 metri nella batteria di qualificazione in 9.94, siglando il nuovo record italiano. Aiutato da un’ottima partenza, e forse anche dall’incitamento arrivato via social dalla famiglia, lo sprinter tiene nella prima metà l’intensità e stacca al primo posto nella batteria. «Sento il sostegno del Paese», ha detto a ridosso della prestazione il corridore ai microfoni di Rai Sport. «Si cominciano a vedere i risultati di un certo tipo di lavoro. Non ho mantenuto le mie solite frequenze, ma sono andato bene e mi sono accorto che ero davanti. Non mi aspettavo di fare un tempo del genere perché alla fine ho controllato, sono molto felice».

