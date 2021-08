Col record europeo di 9″84 Jacobs è il primo italiano in una finale olimpica dei 100 metri

Nella storia delle Olimpiadi un italiano non era mai arrivato in finale ai 100 metri piani, fino a oggi. Marcell Jacobs taglia il traguardo in 9″84 siglando il nuovo record europeo e conquistando la finale della gara regina ai Giochi di Tokyo 2020. Dopo una partenza migliore rispetto a quella di ieri, l’azzurro progredisce fino al traguardo con una gara magistrale ottenendo il terzo nella batteria della finale che si correrà oggi alle 14:50 ora italiana. Oltre alla gioia per un successo storico, Jacobs può andare fiero anche di un altro risultato: aver superato il suo idolo Carl Lewis che aveva il record personale sui 100 in 9″86.

Leggi anche: