Tokyo 2020, dietro l’oro di Jacobs anche la spinta (da Desenzano) della moglie e dei figli – Il video

«Sei il nostro numero uno»: mai video di incoraggiamento nei confronti di qualcuno è stato così profetico come quello inviato da Nicole Daza, compagna di Marcell Jacobs e madre di due dei suoi tre figli. La ragazza aveva inviato all’account Twitter del Coni un filmato prima delle qualificazioni per i cento metri piani delle Olimpiadi di Tokyo 2020. «Ciao amore mio, volevamo mandarti un grosso in bocca al lupo. Sappiamo quanti sacrifici e impegno ci hai messo ogni giorno e noi siamo orgogliosi di te. Ricordati che per noi sei il nostro numero uno: ti amiamo, ti amo», diceva Nicole insieme ai figli avuti assieme al corridore. Ora Jacobs è il numero uno per tutti ed è salito sul tetto del mondo. Nicole Daza, romana e molto attiva sui social è la madre di due dei tre bimbi di Jacobs: Anthony, nato nel 2019, e Meghan, l’ultima arrivata in casa Jacobs. Jeremy, il primo figlio di Marcell, ha invece sette anni ed è nato da una precedente relazione del centometrista campione olimpico, quando aveva diciannove anni.

