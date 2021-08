Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Siamo in luna di miele. Aspettiamoci scenari più pessimistici» – Il video

I paramentri sull’epidemia in Italia non hanno ancora fatto scattare nuovi allarmi. C’è solo un dato che comincia a sollevare qualche sospetto: «Inquieta quel 3,8% di positività ai tamponi»

«Sarà un colpo di coda, non una nuova ondata». È quello in cui spera Fabrizio Pregliasco parlando della diffusione della variante Delta e dell’aumento progressivo dei contagi di questi ultimi giorni. L’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile segna 20 decessi e 3.190 nuovi positivi al Coronavirus. «Inquieta quel 3,8% di positività ai tamponi», spiega il virologo, così come il numero di ospedalizzati. «Stiamo assistendo a una fase crescente, con scenari che potrebbero essere anche più pessimistici con valori simili all’Inghilterra. Quella che stiamo vivendo è solo una luna di miele». Non ci sono però ancora certezze sulla possibilità che la variante possa “bucare” i vaccini: «Bisognerà testare l’effettiva efficacia dei farmaci anti Covid».

Leggi anche: