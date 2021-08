Per la spedizione azzurra ai Giochi di Tokyo 2020 oggi è una giornata ricca di gare a squadre. Tra gli appuntamenti più importanti la gara di vela del duo azzurro Banti-Tita, a caccia dell’oro. Quindi basket e pallavolo maschili, entrambe con l’obiettivo di raggiungere le semifinali: l’Italvolley sfida l’Argentina alle ore 10 italiane, per i cestiti c’è la Francia alle 10:20. Ma non solo: Alessandro Sibilio e Sara Fantini si giocheranno rispettivamente la finale dei 400 ostacoli e quella del martello. Saranno loro ad arricchire il medagliere azzurro, oggi salito a quota 29 (5 ori, 9 argenti e 15 bronzi) grazie al successo arrivato nella vela Nacra 17 con la coppia Banti-Tita.

Canoa: Genzo settima in finale

Ottima prova nel kayak 200 donne: l’azzurra Francesca Genzo arriva settima a fine gara dopo essersi qualificata col quarto crono.

Sincronizzato: Cerruti-Ferro seste

Le azzurre Linda Cerruti e Costanza ferra chiudono al sesto posto le eliminatorie di nuoto sincronizzato. Nel Duo libero le liguri totalizzano 91.2000 punti (27.6000 esecuzione, 36.0000 impressione artistica, 27.6000 difficoltà).

Atletica: ottavo Sibilio nei 400 ostacoli

L’atletica continua a segnare il cammino italiano a Tokyo. Alessandro Sibilio finisce ottavo nella finale dei 400 metri ostacoli: il neolaureato chiude in 48″77. Andrea Dallavalle conquista la finale del salto triplo maschile, che si terrà il prossimo giovedì allo Stadio Olimpico. Per lui è settimo posto nel gruppo con 16,99 metri. Ottimo anche Emanuel Ihemeje, nono nel gruppo con 16,88. Fuori, invece, Tobia Bocchi, 13esimo nel gruppo con 16,78. Nei 200, Fausto Desalu si qualifica per la semifinale dei 200 con il tempo di 20″29, record stagionale per lui. Fuori Infantino dalla stessa distanza.

